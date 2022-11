Lãnh địa đặc biệt của đàn voọc

Ông Trần Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết: Trước sự đe dọa bởi các hoạt động săn bắn, bẫy, bắt trộm dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng các quần thể động vật hoang dã trong tự nhiên, năm 2005, dự án Bảo tồn thiên nhiên vườn thú Cologne (Đức) đã hợp tác cùng Hội Động vật học Frankfurt triển khai một chương trình tái hòa nhập cho các loài linh trưởng nguy cấp, gồm: Voọc Hà Tĩnh và Voọc Chà vá chân nâu được thả vào môi trường sống tự nhiên tại VQGPN-KB. Cả hai loài này là linh trưởng đặc hữu quý hiếm của vùng núi đá vôi thuộc dãy Trường Sơn ở miền Trung Việt Nam và Lào.

Năm 2007, VQG PN-KB thành lập Khu tái thả bán hoang dã Voọc Hà Tĩnh và Voọc Chà vá chân nâu với số lượng ban đầu 8 con, (trong đó có 1 con Voọc Chà vá chân nâu), do VQG Cúc Phương chuyển vào. Tất cả cá thể voọc đều gắn thiết bị phát tín hiệu và đưa vào địa điểm nói trên. Sau một vài tháng thả nuôi, chúng tôi quyết định tách 4 con đến thả ở một nơi khác, chỉ để lại 4 con Voọc Hà Tĩnh ở khu vực núi Đôi. Từ một đàn Voọc Hà Tĩnh có 4 con, nay đã sinh sôi được khoảng hơn 20 con và chia làm 3 đàn (mỗi đàn từ 7 con trở lên). Do Voọc Hà Tĩnh thường ăn lá ở tầng trên nên rất ít xảy ra cạnh tranh "lãnh địa" với đàn khỉ và một số động vật ở tầng dưới. Có thể khẳng định rằng, đây chính là nơi "đất lành" dành cho các đàn Voọc Hà Tĩnh được phát triển, sinh sôi an toàn, hiệu quả..."

Kết quả điều tra, khảo sát trong phạm vi khu vực núi Đôi của VQGPN-KB gần đây cho thấy, đã ghi nhận được 234 loài thực vật bậc cao thuộc 170 chi, 74 họ của 3 ngành thực vật khác nhau (gồm: Ngành Thông đất (Lycopodiophyta), ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và ngành Hạt kín (Magnoliophyta). Ngoài ra, trong phạm vi khu vực núi Đôi còn ghi nhận sự có mặt của 87 loài động vật có xương sống, trong đó bao gồm 12 loài thú, 25 loài chim, 18 loài cá, 20 loài bò sát và 12 loài lưỡng cư.

Văn Minh