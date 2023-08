Lãnh đạo vướng lao lý, nhân tố 9X xuất hiện tại Nhà Thủ Đức

* SGN: Ngày 17/8, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn cho biết nhận được quyết định thi hành án theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự TP Phú Quốc đối với CTCP Hàng không Mê Kông (Air Mekong) cho khoản thi hành án buộc Air Mekong có trách nhiệm thanh toán cho SGN số tiền còn nợ hơn 5,5 tỷ đồng.

* DIG: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm với tổng nguồn thu đạt 2.059 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point được phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

* TCM: CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công báo cáo tình hình kinh doanh tháng 7. Theo đó, TCM ước doanh thu trên 12,5 triệu USD (299 tỷ đồng), giảm 27% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 792.000 USD (19 tỷ đồng), cải thiện rõ rệt từ mức 155.000 USD (3,7 tỷ đồng) tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 25% so với cùng kỳ.

* TIN: BCTC soát xét bán niên 2023 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) cho thấy, do thu nhập lãi thuần giảm đáng kể, lỗ trước thuế gần 74 tỷ đồng, trong khi BCTC tự lập trước đó lãi hơn 17 tỷ đồng.

Thông tin giao dịch

* SHP: CTCP Thủy điện Đắk R’Tih đã mua hơn 10,3 triệu cổ phiếu trong tổng số 10,85 triệu cổ phiếu đã đăng ký tại CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP), qua đó trở thành cổ đông lớn. Giao dịch ghi nhận kết thúc vào ngày 17/8.

* VIX: CTCP Chứng khoán VIX vừa mua thêm trên 1,5 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP vào ngày 18/8.