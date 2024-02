Lãnh đạo TPHCM cảnh báo về việc flycam mang vật liệu nổ tại nơi đông người

"Những trường hợp flycam có thể mang vật liệu nổ sẽ gây ra tai nạn rất lớn. Ví dụ những vị trí tập trung đông người dân, bà con đang tập trung xem pháo hoa", ông Ngô Minh Châu nêu ví dụ.

Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo, các đơn vị cần làm rõ phương án xử lý nếu xảy ra tình huống trên. Trong đó, công tác chỉ huy, phương tiện tại chỗ, phương tiện điều hành cần được lưu ý. Đặc biệt, các lực lượng phải đảm bảo có ít nhất 2 phương án xử lý đối với mỗi tình huống có thể xảy ra để đảm bảo giải quyết các vụ việc theo cách bình tĩnh, hiệu quả.

Trong việc bắn pháo hoa mừng giao thừa Tết Nguyên đán 2024, ông Ngô Minh Châu cho biết, địa phương dự định tăng nhiều điểm bắn so với mọi năm. Điều này sẽ giúp kéo dãn lượng người dân tập trung tại trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, với số lượng điểm bắn pháo hoa tăng gần gấp đôi, các vị trí cần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn. Lãnh đạo UBND TPHCM đề nghị Bộ Tư lệnh, Công an TPHCM chỉ đạo lực lượng xã, phường, thị trấn tham mưu lãnh đạo địa phương tổ chức tốt với tinh thần nơi nào không đủ an toàn, không đủ điều kiện an ninh trật tự sẽ không tổ chức bắn pháo hoa giao thừa.