Lãnh đạo TP Hội An nói gì về thông tin "cấm bán thịt chó"?

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An cho hay, dự án mà TP Hội An ký kết với FOUR PAWS chỉ mới là biên bản ghi nhớ để làm cơ sở xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam. Nếu UBND tỉnh Quảng Nam thông qua thì mới thống nhất, lên kế hoạch cụ thể để triển khai trong 2 năm 2022 và 2023.

Ông Nguyễn Văn Thành - chủ quán thịt chó ở đường Đỗ Đăng Tuyển, phường Cẩm Châu, Hội An - cho biết, ông đã gắn bó với việc buôn bán thịt chó suốt 16 năm nay.

"Đặc biệt, thông tin không cho kinh doanh thịt chó là không đúng, không ai cấm được. Pháp luật cho phép thì sao cấm được khi họ đầy đủ điều kiện kinh doanh? Dự án ở đây là tập trung tuyên truyền vận động vì chó, mèo không phải để ăn thịt mà là vật nuôi thân thiết trong nhà với người dân. Chúng tôi muốn hình thành thói quen không ăn thịt chó, mèo cho người dân", ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An phát biểu tại buổi ký thỏa thuận ngày 11/12.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm, khi dự án được triển khai cụ thể, chính quyền Hội An sẽ có các biện pháp để chuyển đổi ngành nghề cho những người kinh doanh, bán thịt chó trên địa bàn. Ngoài ra, việc quan trọng khác trong dự án là loại trừ bệnh dại, tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi.

"UBND TP Hội An đánh giá cao mục tiêu, giá trị nhân văn của dự án và hoàn toàn tin tưởng rằng, với sự đồng hành của FOUR PAWS, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng và chung tay của cộng đồng nhân dân, dự án sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần tích cực vào chiến dịch bảo vệ, chăm sóc động vật không chỉ ở Hội An mà còn lan tỏa ra các địa phương khác của Việt Nam", Phó Chủ tịch TP Hội An phát biểu.