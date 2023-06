Lãnh đạo thị trấn Đại Nghĩa nói 3 cựu công an nghĩ dê hoang nên 'bắn nhầm'

Lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Đức cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 3 cựu cán bộ công an liên quan vụ "bắn nhầm” 2 con dê của người dân.

Trước đó, vào chiều 27/7, đại diện Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú gửi lời xin lỗi tới gia đình sở hữu 2 con dê bị 3 cán bộ công an bắn chết.

Tại nhà anh Nguyễn Văn X. (SN 1983, ở thôn Ái Nàng, xã An Phú) đoàn công tác Công an huyện Mỹ Đức đã bày tỏ chân thành xin lỗi gia đình vì sự việc xảy ra. Các cá nhân thuộc Công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng Công an Hà Nội.

Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc xử lý người vi phạm. Đại diện gia đình 3 người gây ra sự việc trên cam kết bồi thường thiệt hại cho phía gia đình chủ dê.