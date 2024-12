Lãnh đạo phe đối lập Syria muốn Israel ngừng bắn, Mỹ ném bom sở chỉ huy Houthi

Phe đối lập ở Syria hôm 16/12 đã bày tỏ ý định ngừng bắn với Israel, đồng thời nói rằng sẽ không để Syria trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào Tel Aviv. Lãnh đạo phe đối lập ở Syria Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) Abu Mohammed al-Julani trong cuộc phỏng vấn tới Nhật báo The Times hôm 16/12 đã kêu gọi Israel hãy ngừng các cuộc không kích, cũng như rút binh sĩ khỏi những vùng lãnh thổ của Syria. Lãnh đạo HTS Abu Mohammed al-Julani. Ảnh: CNN “Lý do Israel tấn công được biện minh là sự hiện diện của Iran và nhóm vũ trang Hezbollah ở Syria, nhưng sự hiện diện trên đã không còn nữa. Chúng tôi cam kết thực hiện thỏa thuận rút quân năm 1974… Chúng tôi không muốn có xung đột với Israel hay với bất kỳ nước nào khác, và chúng tôi sẽ không để Syria bị sử dụng như một bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào Israel”, ông al-Julani nói. “Các cuộc tấn công nhằm vào Syria cần được chấm dứt, và Israel phải rút lui về các vị trí ban đầu của họ”, lãnh đạo HTS nói thêm. Kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ, Israel đã phát động hàng chục cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng quân sự bên trong lãnh thổ Syria, cũng như kiểm soát vùng đệm ở Cao nguyên Golan với mục đích “đảm bảo an ninh và chủ quyền của Tel Aviv”. Mỹ không kích sở chỉ huy Houthi ở Yemen Quân đội Mỹ hôm 16/12 (giờ Washington DC) cho biết, lực lượng nước này triển khai ở Trung Đông đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào hạ tầng chỉ huy quan trọng của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. “Các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện đòn tấn công chính xác nhằm vào một sở chỉ huy của Houthi nằm ở Sana’a, Yemen. Đó là nơi đưa ra chỉ thị cho các hoạt động của Houthi, như tấn công tàu chiến Mỹ hay các thương thuyền di chuyển ở phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden”, thông cáo của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) viết trên mạng xã hội X. Houthi kể từ tháng 11/2023 đã bắt đầu thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào các tàu vận tải quốc tế đi qua Biển Đỏ. Nhóm này tuyên bố mục đích tấn công tàu hàng là nhằm “thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine, cũng như phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza”.