Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng cố Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết, vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Khánh, người chiến sĩ trung kiên của Đảng, Nhà nước và Nhân dân... "Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và sự mất mát không gì bù đắp được này".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang. (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Trong niềm xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc ông Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gần 80 năm hoạt động cách mạng, ông Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành".