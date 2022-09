Lãnh đạo Cục CSGT giải đáp thắc mắc về chủ trương đấu giá biển số ô tô

Thứ năm, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Người dân ngẫu nhiên bấm được biển số đẹp (Ảnh minh họa: T.N).

Tuy nhiên, giải trình thêm tại phiên họp, cho biết, ban đầu Bộ Công an dự kiến đấu giá biển số ô tô ở công an tỉnh, nhưng qua nghiên cứu, đánh giá thấy rằng đấu giá phân tán như vậy sẽ không đảm bảo, tính thống nhất không cao. "Do đó chúng tôi tính toán các điểm đấu giá biển số xe ô tô sẽ tập trung ở Bộ Công an"- ông Long nói.

Ngoài ra, theo ông Long, tại phiên họp của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (cơ quan thẩm tra) vừa qua, Bộ Công an đã xin rút lại đề nghị phân chia nguồn thu từ đấu giá biển số xe theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương (chính sách 5). Thay vào đó, toàn bộ kinh phí này sẽ được nộp lại ngân sách trung ương.

Được biết, nhiều nước đã thực hiện việc lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá như Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Myanmar…