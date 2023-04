Lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ, động viên gia đình chiến sỹ CSGT bị tông tử vong

Chiều 23/4, đoàn công tác của Cục CSGT do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tới viếng, thăm hỏi động viên thân nhân gia đình Trung tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Cục trưởng Cục CSGT thăm hỏi, động viên gia đình Trung tá Nguyễn Xuân Hào (Ảnh: Hoàng Nhật).

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung chia sẻ những đau thương, mất mát với gia đình, người thân Trung tá Nguyễn Xuân Hào. Lãnh đạo Cục CSGT mong gia đình sớm vượt qua được nỗi đau mất mát to lớn này.

Trong sự xúc động, đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tấn công phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.