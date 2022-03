Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã để Việt Á “qua mặt” thế nào?

Trở lại thời điểm đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ KHCN lúc đó là ông Chu Ngọc Anh ký quyết định triển khai 4 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia về phòng, chống dịch. Trong đó, 2 nhiệm vụ liên quan tới kit test và 1 nhiệm vụ dịch tễ.

Trong các nhiệm vụ này, có hai nhiệm vụ liên quan đến kit test được giao cho Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Công ty Việt Á với đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và realtime RT-PCR phát hiện virus Corona chủng mới (nCoV)". Đề tài trên được thực hiện với ngân sách nhà nước lên tới 18 tỉ đồng.

Đến ngày 2.3.2020, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh ban hành Quyết định số 489/QĐ-BKHCN thông qua kết quả đề tài nghiên cứu sản xuất kit test của Việt Á.

Ngày 3.3.2020, Hội đồng KHCN cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh thành lập đã họp đánh giá kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit real-time RT-PCR one step với tỉ lệ 08/08 (100%) thành viên đồng ý thông qua và nhất trí kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit real-time RT-PCR do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất.