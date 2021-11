Lãnh án tù vì xúc phạm cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Bị cáo Quách Duy tại phiên phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, năm 2019, thông qua tài khoản Facebook “Duy Quách”, bị cáo đã đăng tải 3 bài viết có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cá nhân ông Lê Thanh Hải.



Sở TT-TT TP.HCM đã giám định và kết luận các nội dung bài viết liên quan của ông Quách Duy đã vi phạm điểm A, khoản 3 điều 16 luật An ninh mạng; vi phạm điểm D khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.



Từ kết luận giám định của Sở TT-TT TP.HCM, ngày 18/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị cáo, đồng thời trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động, máy tính, thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ án.



Tại CQĐT, Quách Duy khai nhận tất cả các bài viết bị thu giữ, trong đó có 3 bài viết có nội dung xúc phạm trên đều do bị cáo này viết ra.



Xét thấy, cấp sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội, không oan sai. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.