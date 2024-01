Lạnh -5 độ C, đỉnh Phja Oắc phủ kín băng giá

Cao Bằng có nhiều đỉnh núi cao trên 1.000m so với mực nước biển, trong đó Phja Oắc cao 1.931m, là đỉnh núi cao thứ hai của tỉnh (núi Phia Dạ thuộc xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc cao nhất với 1.987m).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay, miền Bắc bước vào đợt rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1. Trong đợt này, vùng núi cao nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá, đặc biệt ở các khu vực như Fansipan (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phja Oắc (Cao Bằng)...