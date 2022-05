Lạng Sơn ngập sát mái nhà, tiếp tục mưa to 4 ngày tới

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Thiệu nhấn mạnh, theo dự báo từ tối 11/5 - 15/5 trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Để ứng phó kịp thời, hạn chế thiệt hại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện Chi Lăng và các địa phương khác tổ chức kiểm tra nắm rõ tình hình thiệt hại, khắc phục hậu quả đợt mưa lớn vừa qua, chuẩn bị các phương án phòng chống đợt mưa lũ sắp tới, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân có biện pháp phòng ngừa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Theo dự báo, từ tối 11/5 đến 15/5, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Trong ảnh, nước lũ dâng cao gây ngập tại Trường Tiểu học Nam Quan (huyện Lộc Bình).

Các sở, ngành liên quan huy động lực lượng nắm tình hình hạ tầng giao thông, xử lý các điểm giao thông bị hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt; thống kê các thiệt hại về hoa màu, hỗ trợ nông dân khắc phục hậu quả, khôi phục lại sản xuất; hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân; có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong đợt mưa lũ sắp tới, khẩn trương di chuyển dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao sạt lở đất.