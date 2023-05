Lạng Sơn: Khởi tố 9 người về hành vi đưa, nhận hối lộ trong sát hạch lái xe

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về hành vi đưa, nhận hối lộ để điều tra đối với 9 trường hợp, trong đó có 4 bị can thuộc Trung tâm Dạy nghề tư thục Tùng Linh, 3 bị can thuộc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long và 2 bị can là lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái – Sở Giao thông vận tải.