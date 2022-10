Lạng Sơn: Bắt Chủ tịch Công ty Toàn Phát trốn thuế hơn 8 tỷ đồng

Ngày 7/10, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn (59 tuổi, ở phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) về tội "Trốn thuế", theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Hoàng Tuấn là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Toàn Phát, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.