Lãng phí khi uống nước dừa, dinh dưỡng nhất là protein lại đem vứt bỏ

Đặc biệt, nước trong quả dừa có được là một chu kỳ khép kín hoàn toàn nên rất sạch và có nhiều tác dụng như hạ cholesterol, trị sỏi thận, kích thích miễn dịch, kích thích sinh sản, bù nước trong trường hợp tiêu chảy hay luyện tập thể thao.

Thường xuyên uống nước dừa cũng có hiệu quả trong kiểm soát tăng huyết áp, phòng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Thế nhưng, việc người dân mua dừa về nếu chỉ sử dụng phần nước phía trong thì quá lãng phí, bởi phần cùi dừa cũng có vô vàn chất dinh dưỡng, tác dụng với cơ thể.



Dù là cùi dừa non hay già cũng không nên bỏ vì có rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, cùi dừa non chứa 3,5g protein toàn phần, 1,7g lipid, 2,6g glucid, 3,5g celulose; 0,04mg vitamin B1, 0,03mg vitamin B2, 0,8mg vitamin PP, 6mg vitamin C trong 100g. Cùi dừa non giàu chất béo không no và protein nên dễ hấp thu mà các loại quả khác khó sánh bằng, lại có tác dụng trị sán rất tốt.

Còn trong 100g phần ăn được của cùi dừa già có 4,8g protein toàn phần, 3,6g lipid, 6,2g glucid, 4,2g celulose; 0,10mg vitamin B1, 0,01mg vitamin B2, 0,2mg vitamin PP, 2mg vitamin C, acid béo 28,2g.