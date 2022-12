Lãng phí 2.374 tỷ đồng sách giáo khoa: Phải chống độc quyền, thao túng giá

Tính đủ chi phí hợp lý và chống độc quyền, thao túng giásách

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa khi thẩm định sách giáo khoa thực hiện nghiêm túc nội dung "không tạo cơ hội cho học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa" và để "sách giáo khoa được sử dụng lâu dài". Việc này nhằm khắc phục, hạn chế tối đa việc học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa.

"Trước khi phê duyệt thông qua nội dung sách giáo khoa, yêu cầu các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa phải thực hiện triệt để các ý kiến góp ý của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa mới đồng ý cho phát hành. Đồng thời nghiên cứu, ban hành ngay cơ chế, chính sách quy định về sử dụng lại sách giáo khoa để hạn chế tối đa lãng phí cho gia đình học sinh và xã hội", Thanh tra Chính phủ nêu quan điểm.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đối với , Thanh tra Chính phủ yêu cầu khi biên soạn sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hạn chế tối đa dạng bài tập điền, viết (điền khuyết, lựa chọn đúng/sai, cặp đôi, ...); có giải pháp rõ ràng, triệt để hạn chế tối đa việc học sinh có thể viết vào sách. Tuân thủ và điều chỉnh sách giáo khoa theo đúng ý kiến của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

NXB Giáo dục cũng phải xây dựng lộ trình (trong ngắn hạn) không thực hiện in sách giáo khoa theo hình thức giao in gia công, chuyển sang hình thức đấu thầu rộng rãi (bao gồm cả giấy in sách), tiết kiệm chi phí sản xuất sách giáo khoa, chống độc quyền, thao túng giá đối với sách giáo khoa.

Trong thời gian chưa chuyển sang hình thức đấu thầu rộng rãi, thực hiện ngay việc lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo hình thức đấu thầu rộng rãi; thực hiện ngay bổ sung đăng ký kinh doanh nhập khẩu giấy in hoặc tổ chức thực hiện ngay việc ủy thác nhập khẩu giấy in để giảm bớt chi phí trung gian, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sách.