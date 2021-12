Làng hoa Mê Linh lo lắng đầu ra vụ hoa Tết.

“Trước đây chợ hoa nhộn nhịp lắm nhưng giờ vắng hơn, chỉ còn hoa ly cắt cành và hoa chậu. Chúng tôi cũng động viên bà con một là chăm cây để thu hoạch đợt Tết. Hai là cũng khuyến cáo bà con thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vì nếu không may để dịch xảy ra trên địa bàn thì bà con sẽ còn thiệt hại hơn rất nhiều” - ông Minh nói.

Trái với không khí tất bật nơi cánh đồng, dẫn chúng tôi đi thăm chợ hoa Mê Linh, ông Nguyễn Viết Minh, Phó chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội trầm giọng giới thiệu, những chậu hoa cảnh vẫn rực rỡ, nhưng người mua thì thưa vắng hơn so với mọi năm.

Cho tới thời điểm này, giá bán vẫn chưa có gì khởi sắc, lượng hàng tiêu thụ chậm hơn hẳn cho với mọi năm.

Tại mảnh vườn hơn 5.000 m2, cạnh tuyến đường quốc lộ 23B, những ngày này chị Nguyễn Thị Yến, thôn Hạ Lôi đang dùng kéo cắt tỉa cho những cây hoa hồng chậu, hoa hồng thế với hi vọng về một vụ hoa Tết được mùa được giá. Chị Yến chia sẻ, ở thời điểm này, giá hoa đang hạ hơn so với mọi năm do tình hình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, bà con cũng không bỏ hoa, đang tiếp tục chăm sóc cho cây sinh trưởng đẹp nhất để kịp phục vụ Tết.

“Vừa thiên tai, vừa dịch bệnh dân làng năm nay thiệt hại nhiều lắm. Phải chờ cả xã hội phục hồi thì mới phục hồi được. Giá bán giảm bằng 1 nửa năm ngoái mà số lượng cũng giảm. Đại dịch nên nhiều nhà cũng xác định nuôi cây để chờ nhưng cũng không bán được” - chị Yến nói.