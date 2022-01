Làng bánh ngũ sắc "tiến vua" tấp nập vào vụ Tết

Với những đứa trẻ ở Huế ngày trước, khi đời sống còn chưa như bây giờ, cứ đến ngày Tết hay dịp lễ, giỗ... bánh in nhiều màu là món bánh được yêu thích nhất. Bánh in dạng hạt sen càng được trân quý.

Từ đậu xanh làm ra thứ bánh ngon ngày Tết.

Loại bánh có 5 màu này để dâng cúng trên bàn thờ ông bà, tổ tiên. Trong những ngày Tết cổ truyền, trên các mâm cỗ của người dân xứ Huế không thể thiếu loại bánh nhiều màu sắc rực rỡ từng được tiến Vua.

Công đoạn in bánh.

Những ngày tháng Chạp, ghé thăm vùng đất Kim Long của Huế, nhiều người thích thú bởi mùi thơm của đậu xanh thoang thoảng khắp nơi. Tại cơ sở sản xuất bánh in của bà Mai Thị Hậu ở Tổ 8, xung quanh có nhiều bánh in Vua mới ra lò, mọi người hối hả làm việc. Mỗi người mỗi công đoạn khác nhau, người nhào bột, người in bánh... tạo ra chiếc bánh in đủ màu.

Bánh được in dựa vào khuôn có sẵn.

Có thâm niên làm bánh ngũ sắc hơn 21 năm, bà Hậu chia sẻ: “Làm bánh in ngũ sắc là nghề truyền thống của phường Kim Long. Nghề này tuy thu nhập không cao nhưng tạo thêm việc làm cho người dân.”

Bánh in dạng hạt sen.

Từ tháng 8 Âm lịch, họ bắt đầu công việc sản xuất ra những chiếc bánh in thơm ngon. Tất bật, bận rộn hơn cả là khoảng thời gian tháng Chạp do nhu cầu dùng bánh ngũ sắc rất lớn. Bánh để cúng tất niên, cúng giao thừa, chưng trên bàn thờ ngày Tết... Dịp này, các gia đình làm bánh ngũ sắc thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu đến 7 giờ tối mới hoàn thành công việc.