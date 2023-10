Lan truyền thông tin Lisa (BLACKPINK) đến Việt Nam mua sắm

Trưa 17/10, trên mạng xã hội bất ngờ rầm rộ thông tin Lisa (BLACKPINK) và chị họ đang đi mua sắm ở TP.HCM. Dù đeo khẩu trang nhưng em út BLACKPINK vẫn nổi bần bật với vầng trán, kiểu tóc đặc trưng và đeo chiếc túi Celine quen thuộc - thương hiệu cô đang làm đại sứ.

Your browser does not support the video tag.

Ngay lập tức, hình ảnh được cho là Lisa đến Việt Nam đã khiến netizen phát sốt, chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều fan bày tỏ mong muốn tìm gặp thần tượng, tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng người hâm mộ nên giữ khoảng cách và đảm bảo sự riêng tư cho Lisa.