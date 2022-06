Lan truyền hình ảnh Diễm My 9X mang bầu, thực hư ra sao?

Theo đó, Trường Giang cho biết: "Diễm My sang năm cưới. Anh đi quay với Diễm My mà. Diễm My bảo: 'Em chắc sang năm anh Giang ơi', nên anh nói: ''Ok, chúc mừng em'".



Diễm My 9X và bạn trai.

Trước những thông tin mà Trường Giang chia sẻ, nữ diễn viên không hề lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, mà thay vào đó tập trung cho các dự án nghệ thuật.

Theo Saostar