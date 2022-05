Lan truyền clip show Lệ Quyên ế khách, khán giả bỏ về sớm

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip, Lệ Quyên hát live ca khúc hit từng "làm mưa làm gió" mang tên Giấc Mơ Có Thật. Tuy nhiên điều khiến cộng đồng mạng chú ý không phải giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ, mà là hàng ghế đầu đều... trống trơn, người xem lèo tèo.

"Vắng quá, không cháy vé rồi", "Thừa đầy ghế", "Trống ghế nhiều nhỉ?", "Trống nhiều ghế quá, chắc đây là lần đầu cũng là lần cuối mời Lệ Quyên", "Lệ Quyên hết thời sao khán giả ít vậy", "Ít khán giả hơn các show khác, ghế trống trơn",... bình luận từ netizen.