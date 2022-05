Lan truyền clip HLV Thái Lan hành động cực xấu khi học trò thua cuộc

Trận chung kết bóng đá nam Sea Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã qua đi hơn 1 ngày, mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về HLV Thái Lan.

Nguồn: Người Đưa Tin.

Cụ thể, ngay khi hết 90 phút so tài, ông Mano Polking đã thể hiện nỗi thất vọng lớn trên gương mặt. Ngoài ra, vị thuyền trưởng của xứ sở chùa vàng còn tức giận, ném thẻ huấn luyện viên xuống sân.

Sau đó, ông đã ngồi xuống đất với vẻ mặt thất thần khi U23 Việt Nam đang vui mừng trong niềm vui chiến thắng.