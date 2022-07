Lần theo dấu vết kẻ đột nhập tiệm vàng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc kẻ gian phá khóa đột nhập tiệm vàng S.T tại chợ Đông Phú của ông Văn Ngọc S. (SN 1972, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), vô hiệu hóa hệ thống báo động, dùng công cụ phá két sắt lấy trộm tài sản với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp Công an huyện Quế Sơn và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập chứng cứ.



Trần Nhật Minh và tang vật bị tạm giữ. Ảnh: C.A

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét, giao Thượng tá Phạm Minh Quang, Trưởng phòng CSHS làm Trưởng Ban Chuyên án. Thượng tá Phạm Minh Quang cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm truy xét, truy bắt đối tượng gây án, ổn định tình hình ANTT, trấn an dư luận xã hội; được sự chỉ đạo sâu sát của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng CSHS đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao mọi hoạt động nghiệp vụ, điều tra, xác minh; huy động tối đa lực lượng trinh sát, điều tra viên chia thành nhiều tổ công tác xác minh, sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành trích xuất, rà soát tất cả các camera an ninh trên địa bàn huyện Quế Sơn và các vùng lân cận.