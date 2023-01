Làn Sóng Xanh: Tân binh MONO 3 giải, Mỹ Tâm là 'Biểu tượng của năm'

Năm 2019, thông qua dự án “Hoàng”, Hoàng Thùy Linh đã “all kill” khi được đề cử 8 hạng mục và thắng hết cả 8 giải. Năm nay, Hoàng Thùy Linh cũng không kém cạnh khi trở thành nữ ca sĩ đoạt nhiều giải thưởng nhất.

Cùng với DTAP và ê kíp, Hoàng Thùy Linh mang về 5 chiếc cúp, bao gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích (See tình), Ca khúc của năm (See tình), Hòa âm phối khí (See tình), album của năm (Link - 56.1%) và Nữ ca sĩ của năm. Đặc biệt, ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng áp đảo với 68.8%.

Về phía các gương mặt mới thì tân binh MONO dù mới debut được vài tháng nhưng cũng kịp mang về 3 giải thưởng, gồm Top 10 ca khúc được yêu thích nhất (Waiting for you), Gương mặt mới xuất sắc (áp đảo với 55.4%, trong khi vị trí thứ 2 chỉ có 16.6%) và Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

MONO chính là tân binh có nhiều giải thưởng nhất và có lẽ vì thế, anh đã bất ngờ và không kiềm được sự xúc động, không có được một bài phát biểu “chuẩn chỉnh”, chỉ không quên hứa rằng mình sẽ cố gắng hết sức để ngày càng có nhiều sản phẩm tốt hơn và không phụ lòng tin yêu của mọi người.