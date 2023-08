Làn sóng văn hóa châu Á chinh phục thế giới: 'Đón sóng đúng lúc, đúng thời cơ ra biển lớn'

Liên tiếp những năm qua, các quốc gia châu Á được ghi nhận và tôn vinh tại các giải thưởng nghệ thuật nổi tiếng. Có thể kể tới như chiến thắng kỷ lục của bộ phim Everything Everywhere All at Once tại lễ trao giải Oscar 2023, hay trước đó là Kí sinh trùng tại Oscar 2019.

Nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc 3 lần được đề cử Grammy và được vinh dự biểu diễn tại Liên Hợp Quốc. Sự xuất hiện của nhóm nhạc BLACKPINK tại các sự kiện âm nhạc Âu Mỹ lớn… Có thể thấy, làn sóng văn hóa châu Á đã vượt khỏi phạm vi châu lục và lan tỏa trên thế giới.