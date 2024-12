Làn sóng tẩy chay nghệ sĩ Hàn vì ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Những ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí Hàn Quốc đang đối mặt với phản ứng dữ dội vì ủng hộ cuộc biểu tình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Phong trào chỉ trích và tẩy chay những người nổi tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol đang nổi lên ở Hàn Quốc. Những người tham gia phong trào lập ra danh sách, thậm chí báo cáo các ngôi sao với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Mục tiêu nổi bật nhất của làn sóng phản đối này là ca sĩ IU. Ngày 13/12, công ty quản lý của IU, EDAM Entertainment, thông báo trên fan cafe của người đẹp sinh năm 1993: “Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn và túi sưởi ấm tay. Hy vọng đôi bàn tay lạnh giá của UAENA (fanclub của IU) do cầm cầm lightstick trong cuộc biểu tình sẽ ấm hơn một chút. Vui lòng ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của bạn khi đến những địa điểm này. Thức ăn và các mặt hàng được phục vụ theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước, cho bất kỳ ai tham gia cuộc biểu tình, không chỉ dành cho các thành viên câu lạc bộ người hâm mộ chính thức”.

Công ty quản lý của IU cung cấp thực phẩm và túi sưởi cho fan tham gia biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc. Theo truyền thông xứ kim chi, nhóm của IU chuẩn bị 100 suất bánh mì, đồ uống, súp, cơm, các món ăn truyền thống của Hàn Quốc như gukbap (canh thịt lợn) và gomtang (canh xương bò), cùng với 100 gói bánh gạo. Trong khi động thái này nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng fan, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu kêu gọi tẩy chay IU. Họ bày tỏ thất vọng vì giọng ca Good Day ủng hộ biểu tình chống lại ông chủ Nhà Xanh: “Tôi đã hủy thẻ Woori Bank của mình (có IU làm gương mặt đại diện)”, “Tôi từng là fan của IU, nhưng giờ thì không còn nữa”... Không dừng lại ở đó, mạng xã hội còn xuất hiện bài đăng có tiêu đề “Báo cáo IU cho CIA”. Chủ bài đăng chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy đã gửi báo cáo lên trang web của CIA, đồng thời kêu gọi mọi người làm theo mình. CIA có vận hành một nền tảng cung cấp thông tin trực tuyến. Tại đây, mọi cá nhân có thể gửi báo cáo về những vụ án mà họ phát hiện hoặc có manh mối. Họ chỉ cần cung cấp thông tin liên lạc như email, số điện thoại và trình bày chi tiết vụ án. Những cư dân mạng tán đồng ý tưởng trên khuyến khích nhắm mục tiêu vào loạt ngôi sao khác ngoài IU. Họ còn biên soạn và lưu hành trên mạng xã hội bản danh sách nghệ sĩ và nhân vật công chúng bị cáo buộc ủng hộ luận tội ông Yoon. Những cái tên trong danh sách bao gồm IU, NewJeans, nhạc sĩ Kim Eana, nữ diễn viên Go Min Si, ca sĩ Yoon Jong Shin, Lee Seung Hwan, Yuri, Moon Byul, Park Hyo Shin, diễn viên Choi Min Shik, Lee Dong Wook, Heo Sung Tae, đạo diễn Bong Joon Ho, nhà soạn nhạc Yoon Il Sang và diễn viên hài Park Myung Soo cùng nhiều người khác. Loạt nghệ sĩ bị công kích tiếp tay cho biểu tình bằng cách hỗ trợ thực phẩm, hàng hóa cho đám đông biểu tình. Những người đưa ra tuyên bố trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại ông Yoon cũng bị nhắm đến.

Nhiều nghệ sĩ bị tẩy chay vì lên án Tổng thống Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap News. Phong trào này gây tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc: “Tại sao những ngôi sao giải trí Hàn Quốc lại bị báo cáo lên CIA vì vấn đề nội bộ quốc gia?”, “Thật đáng xấu hổ và vô lý”, “Những người này chắc là đã bỏ phiếu cho ông Yoon. Họ có vẻ không có vấn đề gì với thiết quân luật”, “Theo khảo sát do công ty nghiên cứu dư luận Realmeter công bố vào ngày 5/12, 73,6% số người được hỏi ủng hộ việc luận tội Tổng thống Yoon và 24% phản đối”, “Tại sao CIA lại phải quan tâm đến những người này chứ? Điều gì khiến họ nghĩ CIA được phép vào cuộc trong trường hợp này?”...