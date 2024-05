Lan rộng lừa đảo mạo danh trên không gian mạng Việt Nam

Cuối năm 2022, để thuận tiện cho việc làm quen, chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin, đối tượng N.V.Q sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã đặt mua trang phục công an nhân dân, còng số 8... qua mạng xã hội. Sau đó, đối tượng dùng chức năng hẹn hò của Facebook để làm quen với nhiều phụ nữ, trong đó có chị N.T.N.H, sống tại Long Khánh (Đồng Nai).

Khi làm quen với nạn nhân, đối tượng sử dụng thông tin giả là Nguyễn Đình Chung công tác tại phòng ma túy thuộc Công an Hà Nội. Sau khi tạo được lòng tin, từ tháng 3/2023 đến tháng 4/2024, đối tượng N.V.Q lừa chiếm đoạt của chị N.T.N.H hơn 242 triệu đồng. Ngày 1/5, đối tượng N.V.Q đã bị Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mạo danh công an nhân nhân.

Để tránh bẫy lừa đảo mạo danh, Cục An toàn thông tin khuyên người dân nâng cao cảnh giác khi có đối tượng lạ làm quen qua nền tảng mạng xã hội hay các ứng dụng hẹn hò online. Người dân không nên tin tưởng những đối tượng lạ trên mạng, cần xác minh rõ danh tính đối tượng; không nghe theo những lời dụ dỗ đầu tư tài chính hay giao dịch vay mượn tiền của các đối tượng. Khi gặp những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an; cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ, giải quyết.

Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại cho người tiêu dùng Úc hơn 2,7 tỷ USD

Một báo cáo mới từ cơ quan giám sát người tiêu dùng (ACCC) tiết lộ rằng người Úc đã phản ánh số vụ lừa đảo kỷ lục vào năm 2023, với tổng thiệt hại lên tới 2,7 tỷ USD. Báo cáo của ACCC dựa trên dữ liệu từ nhiều cơ quan tại Úc. Báo cáo cho biết có đến hơn 601.000 phản ánh về các vụ lừa đảo vào năm 2023, tăng so với con số 507.000 phản ánh của năm 2022. Trong đó, các vụ lừa đảo đầu tư đã đánh cắp nhiều hơn bất kỳ loại lừa đảo nào khác, gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ USD.