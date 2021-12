Lan Phương bất ngờ vì bạn diễn kém tuổi Hồng Đăng

Nói về cảnh say trong phim, Lan Phương cho biết trước khi quay cô rất áp lực vì bản thân chưa bao giờ say nên không có cảm giác thực sự về việc mình say hay buồn nôn, nói năng lung tung như thế nào. "Thực sự hôm đó Phương có uống 2 ngụm bia để có cảm giác như thế nào rồi tập trung vào lời loại và phản ứng giữa Khánh và mẹ chồng. Khi đóng say, sự đồng nhất và logic không cần quá chính xác. Đó là cái thú vị để Phương thả lỏng", nữ diễn viên chia sẻ.

Cảnh phim Khánh xin lỗi mẹ đẻ cũng là cảnh ấn tượng với Lan Phương. "Kịch bản cảnh đó biên kịch viết rất hay nên khi đọc đã có cảm xúc tràn trề. Lúc tập diễn trước máy quay thì cả hai mẹ con phải kìm cảm xúc lại. Đó là thuận lợi vì chúng tôi có cảm xúc dễ từ đầu", cô nói.