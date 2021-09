Lan Ngọc và Thúy Ngân nhảy nhót tưng bừng trong trang phục đặc biệt

Trên story Instagram, Thúy Ngân vừa chia sẻ một loạt video của cô và Lan Ngọc ở sân bay khi đi Hàn Quốc ghi hình. Trong lúc chờ đợi, hai chị em liên tục tấu hài bằng màn nhảy múa "tưng bừng" cùng nhau. Tuy trang phục có phần cồng kềnh nhưng không ngăn được niềm đam mê của cả hai.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ninh Dương Lan Ngọc - Thúy Ngân quậy tung sân bay

Bằng chứng cho sự ăn ý của hai nữ diễn viên là khi Lan Ngọc miệt mài hát chẳng ai hiểu nhưng Thúy Ngân vẫn phiêu theo nhạc và nhảy đầy khí thế, đến khi tự dưng thấy sai sai mới quay sang hỏi: "Trời ơi chị hát cái gì vậy chị Ngọc".