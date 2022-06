Lan Ngọc phá hit Miu Lê, netizen 'cười đến quên luôn bản gốc'

Ra mắt cách đây hơn 2 tuần, ca khúc Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay của Miu Lê kết hợp Karik vẫn "làm mưa làm gió" tại Vpop, với hơn 33 triệu lượt xem.

MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay của Miu Lê kết hợp cùng Karik

Tối 26/6, Miu Lê bất ngờ cho ra mắt một phiên bản đặc biệt mới của bản hit Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Không phải một giọng ca nổi bật nào đó của Vpop, người hòa giọng cùng nữ ca sĩ trong sản phẩm lần này là Ninh Dương Lan Ngọc.