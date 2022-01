Lan Ngọc nói gì khi được phong 'Đại mỹ nhân màn ảnh Việt'

Bất ngờ nhất trong sự kiện là việc bộ đôi đạo diễn đã trao tặng 5 chiếc cúp cho 5 cô gái của mình. Với Lan Ngọc là danh hiệu Đại mỹ nhân màn ảnh Việt, Diễm My 9x là Mỹ nhân phong cách, Kaity là Mỹ nhân Gen Z, Jun Vũ nhận cúp Mỹ nhân thuần khiết và Phương Anh Đào là Mỹ nhân đa sắc.

Clip Lan Ngọc chia sẻ về danh hiệu danh hiệu Đại mỹ nhân màn ảnh Việt được nhận

Trước danh xưng bất ngờ này, ngay chính bản thân Lan Ngọc cũng cảm thấy bối rối. "Thực ra mà nói trong cả 5 bạn ngồi đây thì tôi chắc là người đi cùng hai anh lâu nhất và dài nhất nên cũng có độ tuổi hơi lớn. Giống như trụ cột cùng anh Nam và anh Nhân nên hai anh ưu ái, tặng cho tôi danh xưng này thôi.