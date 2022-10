Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy được triệu view khi đu trend bài mới của Hoàng Yến Chibi

Your browser does not support the video tag. Đoạn clip nhảy của Hoàng Yến Chibi cùng Ngô Kiến Huy và Jun Phạm. Chính các động tác cho thấy sự dẻo dai của bộ đôi Thỏ Đen và Thỏ Trắng đã mang đến không khí vui vẻ, đồng thời góp phần tăng độ khó của vũ đạo. Your browser does not support the video tag.



Diễn viên Long Chun thậm chí còn đột nhập vào hậu trường khi Hoàng Yến quay MV.

Chỉ sau 8 tiếng, clip do Long Chun đăng tải đã đạt hơn 1,5 triệu lượt xem trên TikTok.

Lan Ngọc rủ rê Tú Hảo bắt trend.

Có thể thấy, mỗi màn dance cover mang đến một phong cách rất riêng biệt và đều tạo được hiệu ứng trên nền tảng mạng xã hội khiến khán giả thích thú.

