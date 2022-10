Lan Ngọc khóc: 'Tôi đã muốn bỏ cuộc vì quá áp lực khi đóng Cô gái từ quá khứ'

Chia sẻ của Lan Ngọc được Kaity Nguyễn ủng hộ: "Lúc nãy em ngồi xem cùng anh Xuân Tiến, em đã rùng mình vì Ms.Q của chị. Chị đã rất tuyệt vời. I love you so much".

Khi được hỏi về cảnh nóng trong phim với Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền tiết lộ: “Đây là phim thứ 3 mà tôi và Lan Ngọc làm việc với nhau, độ ăn ý, hiểu nhau cũng đã ở một mức rất cao, nhất là những cảnh lãng mạn. Nếu càng không thoải mái thì càng tốn nhiều take để quay lại, vậy nên chúng tôi quyết định “chơi tới” luôn, cháy hết mình trong cảnh quay nên cố gắng, và rất may mắn là đã “ăn hên” để “một phát ăn ngay”.

Diễn viên điển trai kể thời điểm quay cảnh nóng thì nó lại rất lạnh vì đã 4 giờ sáng, cả 2 cố gắng để hoàn thành mượt mà cho kết thúc buổi quay, chuẩn bị cho ngày làm việc kế tiếp.

Lan Ngọc cho biết thêm đạo diễn Bảo Nhân và Namcito cũng rất tâm lý vì trong set quay đó chỉ có đạo diễn, 2 diễn viên và DOP là nữ để bảo mật và tạo tâm lý thoải mái.