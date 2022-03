Lan Ngọc chơi lớn 'xuống tóc', tranh giành các nam thần Gen Z với Kaity Nguyễn

Your browser does not support the video tag.

Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng hào hứng với buổi casting. Cô cho biết: “Theo thói quen của 2 anh đạo diễn, cứ mỗi một phim sẽ tìm kiếm một gương mặt nam mới. Lan Ngọc từng cùng hai anh 'khai mở' Lê Xuân Tiền và sau hai phần phim Gái Già Lắm Chiêu, anh chàng cũng đã có một vị trí nhất định trong giới giải trí, được khán giả công nhận về diễn xuất.