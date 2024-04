'Lần nào Lương Ngọc Diệp ra phòng trà, tôi cũng gọi mực và bia cho cô ấy'

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời lúc 0h22 ngày 18/4 do đột quỵ. Lễ viếng nữ ca sĩ diễn ra lúc 14h ngày 18/4 tại An Dương, Hải Phòng. Lễ truy điệu và an táng được cử hành sáng 19/4.

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Hữu Đức, hiện đang sống và làm việc ở TP Đà Nẵng rất bất ngờ, bàng hoàng và buồn khi biết tin đàn chị qua đời.



Ca sĩ Lương Ngọc Diệp.