Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện

Trước đó, ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành quyết định bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Khải (giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Sau đó, ngày 24/11, Cơ quan cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 4 cán bộ, viên chức Bệnh viện Mắt TP.HCM với vai trò đồng phạm về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bốn người bị bắt gồm: Nguyễn Trí Dũng, phó giám đốc bệnh viện; Phan Thị Bích Hạnh; trưởng phòng tài chính - kế toán; Nguyễn Đỗ Nguyên, trưởng khoa tổng hợp và Lương Ngọc Tuấn, phó trưởng khoa khám mắt.

Vào tháng 10/2017, Thanh tra TP.HCM đã công bố kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện Mắt TP.HCM trong 2 năm (2015-2016).

Theo kết luận thanh tra, Bệnh viện Mắt TP.HCM đã xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động, quản lý, sử dụng tài chính mang tính hệ thống một cách tùy tiện, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ, của người đứng đầu và của cấp trên trực tiếp, có biểu hiện không rõ ràng, công khai và minh bạch theo quy định.