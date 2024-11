Lần đầu tiên Thủ tướng dự Hội nghị G20: Đề cao vị thế của Việt Nam

Lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị G20 dù Việt Nam đang không nắm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của diễn đàn đa phương nào. Điều đó thể hiện quốc tế ngày càng coi trọng Việt Nam. Nhận định này được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình nhấn mạnh khi trao đổi với báo chí trước chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh G20 2024 tại Brazil và thăm chính thức Cộng hòa Dominica. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Thành phố Rio de Janeiro, Brazil từ ngày 16 đến 19/11 theo lời mời của Tổng thống Brazil, Chủ tịch G20 năm 2024 Luiz Inácio Lula da Silva và Phu nhân; thăm chính thức Cộng hòa Dominica từ 19 đến 21/11, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader và Phu nhân. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình (Ảnh: Quang Hòa). Đây là lần thứ năm Việt Nam được mời tham dự một Hội nghị thượng đỉnh G20 và là lần đầu tiên một lãnh đạo Chủ chốt của Việt Nam tới thăm Cộng hòa Dominica. Vì thế, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến công tác lần này của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện. Thứ nhất là đề cao vị thế của Việt Nam tại G20. "Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 dù Việt Nam đang không nắm giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của một diễn đàn đa phương nào (trước đó Việt Nam từng được mời dự G20 khi là Chủ tịch APEC 2017, ASEAN 2010 và 2020)", ông Bình nhấn mạnh. Theo ông, điều này thể hiện cộng đồng quốc tế, trong đó có chủ nhà Brazil, ngày càng coi trọng vai trò của nền kinh tế Việt Nam trong nền kinh tế thế giới, cũng như ảnh hưởng và đóng góp của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu. Thứ hai, chuyến công tác của Thủ tướng khẳng định đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các thách thức toàn cầu; phát huy ưu thế của Việt Nam trong các nội dung có thế mạnh và kinh nghiệm. Tổng thống Brazil Lula da Silva hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 9/2023 (Ảnh: Dương Giang/TTXVN). Từ nhiều năm nay, G20 là một trong những cơ chế quan trọng nhất về quản trị toàn cầu, có ý nghĩa to lớn trong việc dẫn dắt và định hình các nỗ lực quốc tế trong ứng phó với các thách thức toàn cầu. Vì vậy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm vào các vấn đề then chốt và cấp bách của thế giới, tương xứng với thế và lực của Việt Nam khi bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thứ ba, chuyến công tác là dịp để chúng ta củng cố và thúc đẩy hợp tác với các đối tác trên nhiều lĩnh vực. Với Brazil, chuyến công tác của Thủ tướng sẽ góp phần đưa quan hệ song phương Việt Nam - Brazil lên tầm cao mới, tăng cường cam kết và tin cậy chính trị, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn. Với Cộng hòa Dominica, chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh khu chế xuất, năng lượng - dầu khí, viễn thông và du lịch. Tại Hội nghị G20, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết với tư cách khách mời Thủ tướng sẽ có nhiều đóng góp thực chất trong việc chia sẻ quan điểm về các vấn đề toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Phạm Thắng). Theo đó, Thủ tướng sẽ phát biểu tại hai phiên họp của ngày 18 và 19/11 với hai chủ đề quan trọng: "Cuộc chiến chống đói nghèo" và "Phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng". " Thủ tướng dự kiến chia sẻ những bài học quý báu về chống đói nghèo, lĩnh vực Việt Nam nhiều kinh nghiệm và đã đạt thành tựu to lớn, được cả thế giới ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời trao đổi quan điểm, cách tiếp cận và triển khai chiến lược phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới", ông Bình nói. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng kết quả của chuyến công tác này sẽ một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế quan trọng, tăng cường hơn nữa và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Brazil và Cộng hòa Dominica. Chuyến công tác cũng được kỳ vọng tạo động lực mở rộng và làm sâu sắc hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Ngoài các thành viên chính thức G20, Hội nghị thượng đỉnh năm nay có sự tham dự của nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ của 19 nước khách mời và lãnh đạo 15 tổ chức quốc tế chủ chốt. Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva để rà soát triển khai các thỏa thuận cấp cao đạt được trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng vào tháng 9/2023 và trao đổi các định hướng lớn, các biện pháp thực chất nhằm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới. Thủ tướng cũng sẽ tham dự một số hoạt động song phương với Brazil nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có tham gia Lễ khánh thành biển kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro.