Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi suýt ngất khi gặp em anh ấy

Tôi không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh éo le như thế này

Thực lòng mà nói, tôi chưa từng yêu ai thực sự. Kể cả "lần đầu tiên" của tôi cũng không phải vì yêu mà là một "tai nạn".

3 năm trước, trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung, tôi và chàng trai mới quen biết cùng say. Tôi không nhớ nổi hôm đó mọi chuyện diễn ra như thế nào.

Chỉ biết khi tỉnh dậy, mọi việc đã rồi. Cậu ấy hỏi tôi có muốn cậu "chịu trách nhiệm" hay không, vì có vẻ như đó là "lần đầu tiên" của tôi.

Tôi không biết là do cậu ấy cố ý hay là say không làm chủ được bản thân. Nhưng chuyện xảy ra một phần là do tôi không biết giữ mình. Tôi bảo cậu ấy hãy coi đó là "sự cố" và quên đi. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, nói tôi là cô gái đặc biệt.

Sau chuyện đó, tôi và cậu ấy không có bất cứ mối liên lạc nào. Ấn tượng của tôi về cậu ấy là anh chàng đẹp trai, khá thú vị, ngoài ra không có cảm xúc nào khác nên cũng nhanh chóng quên đi.