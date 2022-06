Lần đầu Phí Phương Anh đi diễn đã lập tức bị nghi hát nhép?

Your browser does not support the video tag.

2 ca khúc mà Phí Phương Anh chọn để trình diễn là 2 ca khúc sáng tác bởi nhạc sĩ RIN9: Răng Khôn và Pháo Hoa. Đây là 2 ca khúc ít ý kiến "ném đá" nhất nhờ phần hình ảnh và âm nhạc dễ chịu, khác hẳn với 2 ca khúc "thảm họa" thuở debut.

Nhìn chung, đây là một sân khấu an toàn của Phí Phương Anh, chưa để lại quá dấu ấn trong lòng khán giả khi lần đầu diễn live.

Bên cạnh visual xinh xắn sáng sân khấu, có thể thấy Phí Phương Anh đã sử dụng playback khá rõ với phần tiếng nhạc trên nền beat nhiều lúc lấn lướt giọng hát thật.