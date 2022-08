Lần đầu nghe Cường Đô La cất giọng, cư dân mạng dành 'mưa' lời khen

Mới đây, dân tình được một phen bất ngờ về Cường Đô La. Đó là khoảnh khắc anh hòa giọng cùng nhạc sĩ Đức Huy qua ca khúc Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Đây là lần đầu fan lẫn cư dân mạng được nghe nam doanh nhân cất giọng hát của mình lên. Phải thừa nhận doanh nhân phố núi hát rất đúng nhịp, hát nhiệt tình và say mê. Giọng ca của chồng Đàm Thu Trang khá ấm và cao.

