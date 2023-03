Lần đầu "nếm trái cấm", bạn trai lớn tuổi thú nhận khiến tôi bối rối

Thế nhưng, thời gian trôi đi, người đàn ông của tôi vẫn loay hoay có vẻ như không biết nên bắt đầu như thế nào. Những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh. Rồi anh nhìn tôi, miệng lắp bắp: "Thú thật với em, anh chưa từng với bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên của anh. Anh chỉ sợ làm em đau".

Nhìn dáng vẻ anh lúc đó cùng với lời thú nhận của anh, tôi thật không biết miêu tả cảm giác của mình như thế nào cho đúng. Mọi cảm xúc chờ đợi đang dâng trào bỗng như tuột dốc không phanh. Tôi vội mặc lại quần áo, cười nói trấn an anh rằng "Không sao đâu! Em nghe nói ai lần đầu cũng căng thẳng như vậy" rồi lấy cớ về phòng ngủ sớm để mai còn đi xe đường dài.

Thế nhưng suốt đêm đó tôi không ngủ được với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Một người đàn ông đã 40 tuổi, đẹp trai, sự nghiệp vững vàng mà chưa kết hôn thì có thể lý do nọ kia. Nhưng 40 tuổi rồi mà chưa từng làm "chuyện ấy" thì có bình thường không? Là do anh quá nhút nhát? Hay anh có vấn đề về giới tính hay năng lực đàn ông hạn chế? Đó là lý do yêu nhau bao lâu anh không hề có ý định "vượt rào", và đến khi muốn vượt rào thì lại loay hoay khổ sở đến toát mồ hôi hột?

Sau đêm đó, anh vẫn quan tâm chăm sóc tôi như mọi khi, nhưng tình cảm của tôi dành cho anh đã có chút thay đổi. Nói đúng hơn, tôi có chút hoang mang do dự không biết thực chất vấn đề của anh là gì và tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

