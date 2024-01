Lần đầu khoe ảnh thẻ, diện mạo Hoa hậu Đỗ Thị Hà có gì đặc biệt mà khán giả chú ý?

HLV Jose Mourinho bị sa thải; Messi đi vào lịch sử FIFA sau khi thắng The Best 2023; CĐV Real đòi đuổi Modric và Valverde vì bầu cho Messi tại The Best; Tuyên bố sốc về cái chết của Maradona... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.