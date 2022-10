Làm từ thiện nhiều có giúp bị can Phương Hằng được tại ngoại?

Vụ việc bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Mới đây, bà Hằng và gia đình có đơn gửi cơ quan tố tụng đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24/3/2022 đến nay. Theo đơn, bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh.

Bà Nguyễn Phương Hằng xin tại ngoại (Ảnh: A.X).

Trước thông tin trên, độc giả Dân trí thắc mắc, việc bị can này lấy lý do rằng bản thân và gia đình có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo để xin được bảo lãnh ra ngoài để điều trị bệnh có nằm trong quy định của luật không?

Giải đáp băn khoăn trên, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, tạm giam là một trong những biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất được quy định tại Điều 119 trong BLTTHS năm 2015 do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án áp dụng đối với bị can, bị cáo. Việc này nhằm ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ rằng bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội và để bảo đảm cho việc thi hành án.