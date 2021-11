Lam Trường 'khóc tiếng Mán' khi kẻ trộm khai tên mình trước công an

Qua camera an ninh, bà G. phát hiện Trường trộm cắp tài sản nên trình báo công an. Tới 3/6, đối tượng này bị công an mời làm việc. Trong quá trình làm việc, ban đầu Trường khai tên mình là... Tiêu Lam Trường, nhưng sự gian dối cuối cùng cũng bị phát hiện.



Ca sĩ Lam Trường có họ tên đầy đủ là Tiêu Lam Trường.