Lam Trường hát một bài mua được 10 căn nhà: Tuổi 50 coi tiền bạc vô thường, hạnh phúc bên vợ trẻ

Lam Trường mới đây đã bất ngờ tiết lộ với khán giả về việc anh từng mua được 10 căn nhà nhờ hát một ca khúc. Hiện tại, quý ông có cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp và 2 con xinh xắn. Hát một ca khúc mua được 10 căn nhà Lam Trường mới đây đã tham gia một liveshow ca nhạc của nhạc sĩ Đức Trí và có một tiết lộ thú vị. Theo đó, sau khi trình diễn ca khúc Katy Katy, anh đã hài hước, nửa đùa nửa thật chia sẻ rằng, ca khúc này đã giúp anh mua được 10 căn nhà. "Tôi mua 10 căn nhà nhờ ca khúc của Đức Trí", nam ca sĩ nói. Thông tin này đã khiến khán giả bất ngờ vì sức hút khủng khiếp của ca khúc Katy Katy trong thời điểm nhiều năm về trước.

Lam Trường hát ca khúc "Katy Katy" và được khán giả đón nhận. Trước khi tiết lộ sốc, Lam Trường từng là ca sĩ nổi tiếng cùng thời với: Đan Trường, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Phương Thanh... Anh là con út trong gia đình gốc Hoa và anh có đam mê ca hát từ lúc còn rất nhỏ. Tình yêu dành cho âm nhạc của Lam Trường không được suôn sẻ như nhiều người khác. Vì ngay khi phát hiện ra đam mê của con trai, bố Lam Trường đã ngăn cản. Lam Trường chia sẻ về câu chuyện của cuộc đời mình: "Trường mê hát ngay từ nhỏ nhưng ba của Trường lại cấm, ông không cho con mình đi hát vì cho rằng ca sĩ là nghề nay đây mai đó, không ổn định, thế là Trường đã nghe theo lời ba và đi học vào ngành công nghệ thông tin. Rồi sau đó vì đam mê ca hát quá nên Trường lại đăng kí vào học trường nhạc. Mặc dù là người nhỏ nhất trong gia đình, nhưng thời điểm đó Trường đã dám đứng trước mặt ba và bày tỏ chính kiến của mình là muốn đi hát, Trường muốn làm những gì mà mình đam mê thì Trường mới tự tin sẽ thành công". Qua những lời kể của Lam Trường, nhiều người đã nghĩ anh gặp may mắn nhưng dù có may mắn cỡ nào nếu không có tài năng và đam mê thực sự, Lam Trường sẽ không được như ngày hôm nay. Được biết, Lam Trường thành danh từ lúc 21 tuổi, vào năm 1995, Lam Trường đạt giải nhì cuộc thi Thập đại tinh tú, một cuộc thi hát của cộng đồng người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh. Chỉ 2 năm sau, anh đã ra album đầu tay Baby I love you, ngoài ra, anh còn gây ấn tượng ở nhiều ca khúc quốc tế khác.

Hình ảnh Lam Trường lúc trẻ. Sau đó, Lam Trường gây ấn tượng với khán giả qua các ca khúc gây sốt như: Tôi ngàn năm đợi, Mưa phi trường, Lời trái tim muốn nói, Chút tình thơ ngây, Cho bạn cho tôi, Hoa tím ngày xưa, Katy Katy... Nhờ giọng hát đặc biệt khó ai "bắt chước" nên Lam Trường luôn gây được điểm nhấn trong lòng người yêu nhạc lúc bấy giờ. Nếu như Đan Trường có sở trường là những ca khúc dễ nghe dễ thuộc thì Lam Trường lại phát huy với nhạc phẩm sâu lắng, trữ tình mang màu sắc riêng. Nhờ vậy, Lam Trường đạt được rất nhiều giải thưởng từ hội đồng chuyên môn lẫn ý kiến của khán giả.

Lam Trường - Đan Trường chung show ca nhạc. Theo thời gian, Lam Trường "nhường sân" cho nhiều ca sĩ trẻ, anh ít khi xuất hiện nhưng mỗi lần Lam Trường cất tiếng hát đều khiến khán giả nhớ về lúc hoàng kim của anh. Coi tiền vô thường, sống bình yên bên vợ trẻ kém 17 tuổi Lam Trường thành danh và tỏa sáng trong sự nghiệp nhưng đời tư của anh gặp nhiều trắc trở. Được biết, năm 2004, Lam Trường kết hôn với Ngô Ý An, một Việt kiều cư ngụ tại Mỹ, là một kỹ sư vi tính. Hai người có một con trai tên Tiêu Kiến Văn. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài được 5 năm thì kết thúc.

Lam Trường sống chậm ở tuổi trung niên. Sau ly hôn, con trai ở với mẹ, còn Lam Trường trở về cuộc sống độc thân. Lỡ dở ở cuộc nhân đầu, giờ đây, Lam Trường đã lập gia đình với bạn gái kém 17 tuổi. Được biết, mối duyên của anh và vợ trẻ Yến Phương bắt đầu khi Lam Trường 25 tuổi. Anh xuất hiện trong buổi biểu diễn tại Đầm Sen và bế một bé gái để chụp ảnh kỷ niệm. Bé gái đó chính là vợ của anh hiện tại. Cách biệt tuổi tác nhưng Lam Trường không thấy chênh lệch thế hệ khi ở bên Yến Phương bởi vợ anh khá sâu sắc, trưởng thành và chín chắn. Anh kể bản thân vui vẻ, yêu đời hơn kể từ khi gặp Yến Phương.

Tổ ấm hạnh phúc của Lam Trường. Sau nhiều năm kết hôn, Lam Trường và vợ trẻ đã có 2 con gái xinh xắn đáng yêu. Trên trang cá nhân, Lam Trường thường xuyên đăng ảnh bên vợ và các con. Họ cùng nhau du lịch để tận hưởng cuộc sống và hâm nóng tình cảm. Trong chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" cách đây ít năm, Yến Phương chia sẻ con gái cô có tính cách giống ba, rất hoạt bát, năng động. Cô khẳng định chồng là một trong những người quan trọng nhất. Yến Phương hài lòng khi cuộc sống hiện tại êm đềm.

Lam Trường thấy tiền bạc vô thường nhưng muốn làm ra nhiều tiền để giúp mọi người. Ngoài hôn nhân hạnh phúc, Lam Trường còn có nhiều bất động sản có giá trị lớn ở TP.HCM cùng nhiều xe sang. Tuy nhiên, trước những tò mò của khán giả, Lam Trường chỉ tâm sự: "Ở tuổi 50, tôi thấy tiền bạc vô thường. Tôi chỉ mong muốn phát triển thêm tài chính để khi phát sinh sự cố, tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn". Theo Sức Khỏe Và Đời Sống