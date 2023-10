Làm thiệt hại 22 tỷ đồng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ nhận sai sót

Về thiệt hại của vụ án, ông Tân cho rằng, do Nguyễn Trọng Vũ đã bỏ trốn sang Mỹ, không trả nợ cho Sở Khoa học và Công nghệ, hoàn toàn độc lập với Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ và cá nhân bị cáo.

Nhận được đề nghị, ông Tân đã lập Hội đồng thẩm định và ban hành các quyết định đề nghị HIFU lập vay, ký kết hợp đồng tín dụng. Tháng 4/2010, HIFU ký hợp đồng cho Công ty Huy Hoàng vay 10 tỷ đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất 0%, giải ngân nhiều đợt.

Dù Công ty Huy Hoàng chưa hoàn thành giai đoạn 1 của dự án 1 nhưng ông Tân và các thuộc cấp vẫn kết luận đã hoàn thành và duyệt cấp kinh phí đợt hai và đợt 3 cho công ty này. Sau khi nhận giải ngân đợt 3, Vũ xuất cảnh sang Mỹ.

Hành vi phạm tội của ông Tân và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước là 22 tỷ đồng.

Đối với ông Nguyễn Trọng Vũ (Giám đốc Công ty Huy Hoàng), đã xuất cảnh qua Mỹ từ ngày 24/5/2011 (ông Vũ có quốc tịch Mỹ) nên ngày 6/2/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định truy nã.

Đến tháng 4/2017, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được ông Vũ sẽ xử lý.