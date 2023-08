Làm thế nào mà nhóm nam Kpop này bán được 10 triệu bản album trong chưa đầy 1 năm?

Unit BSS của SEVENTEEN phủ sóng MXH Hàn Quốc đầu năm 2023 với Fighting nổi tiếng quốc dân

Đặc biệt nhất phải kể đến tốc độ phá kỷ lục doanh thu của mini album FML. Không chỉ lập kỷ lục lượt pre-order, số liệu bán ra trong tuần đầu phát hành chạm mốc 4.550.214 bản, phá kỷ lục album tiếng Hàn bán chạy nhất trên Hanteo từng thuộc về BTS. Sau 2 tháng, SEVENTEEN thiết lập cột mốc mới trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Kpop bán hơn 6,2 triệu bản chỉ với 1 album.



Sáng 24/8, SEVENTEEN đánh dấu kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên bán hơn 10 triệu album tại Hàn Quốc trong 1 năm

Sáng 24/8, SEVENTEEN khiến fan cực kì tự hào khi đánh dấu kỷ lục nghệ sĩ đầu tiên bán hơn 10 triệu album tại Hàn Quốc trong 1 năm. Cụ thể, theo số liệu từ Circle Chart, SEVENTEEN chính thức mang về hơn 10 triệu bản album chỉ với 8 tháng đầu năm 2023. Bao gồm tổng doanh thu từ FML, sự trở lại của 2 album You Make My Day, You Made My Dawn cùng một số sản phẩm khác. Chưa kể, nhóm đang quảng bá album Nhật Always Your và dự tính comeback lần thứ 2 trong năm vào tháng 10, con số 10 triệu được dự đoán sẽ tăng cao hơn nữa.

Làm thế nào SEVENTEEN bán được 10 triệu bản album trong chưa đầy 1 năm?