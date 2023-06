Làm thế nào để trẻ biết cách tự cứu mình khi gặp nguy hiểm?

Phương pháp phân vùng an toàn đặc biệt rèn luyện khả năng phản ứng của trẻ, phân tích chỉ số nguy hiểm trong thời gian ngắn, sau đó tìm kiếm mọi thứ có thể sử dụng xung quanh để giúp trẻ trốn thoát càng sớm càng tốt.

Cha mẹ và nhà trường thường xuyên tiến hành diễn tập cho trẻ khi nguy hiểm sắp đến để giúp trẻ nâng cao nhận thức về nguy hiểm và cách thoát thân an toàn.

Khi gặp nguy hiểm, trẻ sẽ nghĩ ngay đến việc nhờ giúp đỡ. Trong quá trình tìm kiếm sự giúp đỡ, đứa trẻ có thể vừa chạy vừa la hét.

Hãy nói cho trẻ biết rằng có thể hét lên thật to khi cần thiết, trường hợp khi có người lạ dắt trẻ đi thì chúng phải biết mình phải làm gì? Ví dụ như hét thật to câu như “Cháu không biết cô chú, bỏ tay cháu ra…”, phản ứng mạnh để gây chú ý từ những người xung quanh từ đó họ sẽ nhận thấy sự khác thường và can thiệp đúng lúc.

Kiến thức sơ cứu cơ bản

Đứa trẻ có thể bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm nhất định phải có tâm lý tốt. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải rèn luyện lòng can đảm và dũng khí của con, tiến hành nhiều cuộc diễn tập nguy hiểm hơn, đồng thời truyền bá kiến ​​thức tự cấp cứu khi gặp nguy hiểm cho trẻ, để trẻ hiểu rõ từng mối nguy hiểm là gì và cách đối phó tốt nhất. Bằng cách này, bất kể đứa trẻ gặp phải nguy hiểm gì, nó đều biết rõ và có thể tự nhiên giải quyết kịp thời.

Có rất nhiều cách để các bậc cha mẹ có thể làm để giáo dục con cái về sự an toàn. Với những lời khuyên trên, hy vọng các bậc cha mẹ có thể giúp con mình hiểu được một loạt các nguy hiểm và lên kế hoạch phù hợp.

Gia Hưng (Tổng hợp)