Làm thế nào để TPHCM không bị giãn cách xã hội dịp Tết?

Tại buổi trao quyết định cán bộ tại quận 10 sáng 20/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã dành thời gian để nói về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn và phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới. Sau một năm nhiều biến động, người đứng đầu Đảng bộ thành phố bày tỏ kỳ vọng năm 2022, với những quyết tâm, nỗ lực, TPHCM sẽ đón nhận nhiều niềm vui mới.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế, TPHCM còn nhiều điều cần nỗ lực ngay từ bây giờ, trong đó có yêu cầu chuẩn bị để ứng phó với biến chủng mới Omicron.

Cần làm gì để Tết không giãn cách căng thẳng?

"Thông tin mới nhất sáng nay là biến chủng Omicron đã hoành hành ở nhiều nước, có mặt ở khoảng 90 quốc gia, vùng lãnh thổ. Một số nơi đã có những quy định nghiêm ngặt hơn, siết chặt các hoạt động", Bí thư Thành ủy TPHCM đặt vấn đề.

Tại Việt Nam, các lực lượng đang gặp nhiều khó khăn, vất vả trong việc ứng phó với biến chủng Delta. Trong khi đó, một số nước trong khu vực đã xuất hiện biến chủng mới.